Газ по губернаторской программе придет еще в 50 сел и деревень Подмосковья в 2022 году

Еще свыше 9,7 тысячи жителей получат газ по губернаторской программе Подмосковья в этом году. Голубое топливо придет в 50 сел и деревень региона.

Это населенные пункты, в которых раньше не было газа. Среди них, например, Рудне-Никитское, Гордино, Малые Жеребцы и многие другие деревни.

Если жильцы хотят, чтобы их населенный пункт тоже включили в губернаторскую программу, надо обратиться в Министерство энергетики Подмосковья. Там потребуется показать документ с указанием количества постоянно зарегистрированных людей.

Чтобы заявку одобрили, в населенном пункте уже должно быть прописано не менее 30 человек. Лимит капитальных затрат на одного жителя не может превышать 250 тысяч рублей.

Голубое топливо придет в села по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Вместе с тем реализуют президентский проект «Социальная газификация».

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в деревнях и селах Московской области, опубликовали график работ.