Газ по губернаторской программе провели в деревню Горетово Можайского округа

В Можайском округе газифицировали деревню Горетово. Провести голубое топливо в дома теперь смогут жители 678 частных домов.

Источник фото: телеканал «360»

Деревня Горетово стала 15 населенным пунктом, где в этом году провели газ по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

«Сегодня газ пришел в деревню Горетово по губернаторской программе, которая завершится в 2030 году. Каждый год в области газифицируем порядка 50 населенных пунктов, а это более 10 тысяч человек, которые получают голубое топливо», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Он уточнил, что по губернаторской программе газ проводят в населенные пункты, где ранее не было газопровода, а новая президентская программа социальной газификации помогает догазифицировать села и деревни региона.

Источник фото: телеканал «360»

В деревне Горетово газ придет в 678 домов. В этом году «Мособлгаз» уже провел газ в деревни Большое Тесово и Уваровка, где проживают более 200 человек.

«Казалось бы, деревня одна, но чтобы ее газифицировать „Мособлгаз“ за год построил почти 16 километров газопровода. Сроки беспрецедентные. Нет сомнения, что мы выполним программу губернатора в срок на 100%», — заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Чтобы населенный пункт вошел в губернаторскую программу, жители должны обратиться в Министерство энергетики региона. В деревне или селе должны проживать не менее 30 человек с постоянной регистрацией. Затраты на одного жителя не должны превышать 250 тысяч рублей.