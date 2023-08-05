Подмосковье 05 августа 2023, 17:03 Газ по государственной программе проведут в 47 домах деревни Митякино в Серебряных Прудах Unsplash

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Жители 47 домов деревни Митякино городского округа Митякино получат природный ресурс по государственной программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Сельчане отметили экономию в сравнении со стоимостью дровяного отопления.

«Задача подрядной организации в этом году — проложить четыре километра газопровода низкого давления и практически 1,5 километра высокого. В данном населенном пункте к сетям газораспределения будет подключено 47 домовладений», — подчеркнул глава округа Олег Павлихин.

Также в Серебряных Прудах продолжают реализацию проекта «Социальная газификация». В этом году заявки на подключение подали 108 семей, более 90 из них уже пользуются ресурсом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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