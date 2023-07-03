Подмосковье 03 июля 2023, 12:25 Газ отключили владельцу дома в деревне Юдино под Мытищами из-за отсутствия договора на техобслуживание

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Один из домов в деревне Юдино под Мытищами отключили от газа для безопасности жителей. Его владелец не заключил договор на техническое обслуживание оборудования с «Мособлгазом».

Меры приняли кардинальные — на подземную трубу поставили заглушку.

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«Это крайняя и вынужденная мера. У абонента отсутствует договор на техническое обслуживание газового оборудования. Специалисты „Мособлгаза“ провели мероприятия по перекрытию подачи газа. Кардинальные меры применяются тогда, когда профилактические мероприятия не имеют воздействия», — рассказал главный аналитик Управления жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи Дмитрий Карпов.

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