Газ и тепло навсегда. Домодедово вошло в топ округов Подмосковья по запросу на газификацию

Домодедово вошло в топ-8 округов Подмосковья с наиболее высоким запросом жителей на социальную газификацию. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«В городском округе Домодедово тоже большой запрос на газификацию. И он вошел в топ-8 округов, где запрос на газификацию у жителей крайне высокий», — заявил Баранов.

В Домодедове запланировали газифицировать 104 населенных пункта. Из них 25 уже подключили в прошлом году.

«То есть, по сути, сделали четверть программы. На этот год нам осталось еще 79», — отметил глава «Мособлгаза».

Баранов выразил уверенность, что они уложатся в сроки.

Строительная техника и бригады уже приступили к выполнению задач.

Стройка, безусловно, сопряжена с временными неудобствами, связанными с земляными работами. Но мы после завершения работ все обязательно восстановим. Эти временные неудобства действительно временные, а газ и тепло в дом приходят навсегда Игорь Баранов гендиректор АО «Мособлгаз».

Все работы постараются завершить максимально быстро и с минимальным дискомфортном, заверил он.