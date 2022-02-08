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    08 февраля 2022, 15:39

    Газ и тепло навсегда. Домодедово вошло в топ округов Подмосковья по запросу на газификацию

    Глава «Мособлгаза» Баранов: в Домодедове в 2022 году газифицируют 79 населенных пунктов

    Александр Блинов, Анастасия Аброськина

    Домодедово вошло в топ-8 округов Подмосковья с наиболее высоким запросом жителей на социальную газификацию. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

    Газ и тепло навсегда. Домодедово вошло в топ округов Подмосковья по запросу на газификацию

    «В городском округе Домодедово тоже большой запрос на газификацию. И он вошел в топ-8 округов, где запрос на газификацию у жителей крайне высокий», — заявил Баранов.

    В Домодедове запланировали газифицировать 104 населенных пункта. Из них 25 уже подключили в прошлом году.

    «То есть, по сути, сделали четверть программы. На этот год нам осталось еще 79», — отметил глава «Мособлгаза».

    Баранов выразил уверенность, что они уложатся в сроки.

    Строительная техника и бригады уже приступили к выполнению задач.

    Стройка, безусловно, сопряжена с временными неудобствами, связанными с земляными работами. Но мы после завершения работ все обязательно восстановим. Эти временные неудобства действительно временные, а газ и тепло в дом приходят навсегда

    Игорь Баранов

    гендиректор АО «Мособлгаз».

    Все работы постараются завершить максимально быстро и с минимальным дискомфортном, заверил он.