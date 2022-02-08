Газ и тепло навсегда. Домодедово вошло в топ округов Подмосковья по запросу на газификацию
Глава «Мособлгаза» Баранов: в Домодедове в 2022 году газифицируют 79 населенных пунктов
Домодедово вошло в топ-8 округов Подмосковья с наиболее высоким запросом жителей на социальную газификацию. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
«В городском округе Домодедово тоже большой запрос на газификацию. И он вошел в топ-8 округов, где запрос на газификацию у жителей крайне высокий», — заявил Баранов.
В Домодедове запланировали газифицировать 104 населенных пункта. Из них 25 уже подключили в прошлом году.
«То есть, по сути, сделали четверть программы. На этот год нам осталось еще 79», — отметил глава «Мособлгаза».
Баранов выразил уверенность, что они уложатся в сроки.
Строительная техника и бригады уже приступили к выполнению задач.
Стройка, безусловно, сопряжена с временными неудобствами, связанными с земляными работами. Но мы после завершения работ все обязательно восстановим. Эти временные неудобства действительно временные, а газ и тепло в дом приходят навсегда
Игорь Баранов
гендиректор АО «Мособлгаз».
Все работы постараются завершить максимально быстро и с минимальным дискомфортном, заверил он.