Газ бесплатно подведут к участкам 4 тысяч жителей Истры до конца года

Газопроводы бесплатно протянут до участков 3,8 тысячи жителей Истры к концу года. Сегодня работы идут уже в 121 населенном пункте городского округа. Их выполняют по президентскому проекту «Социальная газификация».

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что сети проложит «Мособлгаз».

Деревню Ламоново и село Рождествено мы уже догазифицировали. В округе высокий спрос на газификацию среди жителей Александр Самарин.

Поэтому, по его словам, в августе здесь открыли полноценный офис по социальной газификации. Он стал шестым в регионе.

Особенности программы

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

А для того, чтобы решить вопросы по газу уже внутри участков, понадобится комплексный договор.

В пресс-службе «Мособлгаза» напомнили, что подать заявку на его заключение можно онлайн, в МФЦ, МосОблЕИРЦ, на портале «Госуслуги», в офисах социальной газификации и не только.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.