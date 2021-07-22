Газ бесплатно подведут к границам участков более 1,5 тысячи жителей Зарайска

Участниками «Социальной газификации» стали более 1,5 тысячи жителей Зарайска. Это президентский проект. По нему топливо бесплатно подведут до границ земельных участков.

В городском округе Зарайск программа охватит 28 населенных пунктов. Возможность газифицировать свой дом получат более 1,5 тысячи человек.

Согласно президентскому проекту, трубы проложат до границ домовладений. Жителям останется лишь решить вопросы уже внутри участков.

В этом поможет комплексный договор газификации, напомнил глава городского округа Виктор Петрущенко.

«Если дом до 120 квадратных метров, то пакет услуг в пределах 92 тысяч рублей. В него входят оборудование и подключение газа, прокладка труб, все материалы вместе с газовой плитой, счетчиком и котлом», — объяснил он.

Источник фото: страница главы округа Виктора Петрущенко во «ВКонтакте»

У многих жителей до сих пор остаются вопросы по «Социальной газификации». Чтобы ответить на них, глава округа и работники «Мособлгаза» регулярно проводят встречи с людьми.

О преимуществах «Социальной газификации» уже рассказали жителям 26 населенных пунктов в Зарайске.

Особенности программы

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

А для того, чтобы решить вопросы по газу уже внутри участков, понадобится комплексный договор.

Подать заявку на его оформление можно по ссылке и в офисах «Мособлгаза».