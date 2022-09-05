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05 сентября 2022, 14:51

(обновлено: 05 сентября 2022, 17:25)

Все газовые службы Подмосковья перейдут на единый номер 112 с 21 ноября

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Телефоны всех газовых служб в Подмосковье переведут на единый номер 112 с конца ноября. Об этом сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

По его словам, нововведение вступит в силу 21 ноября.

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«То есть если человек почувствовал запах газа и у него какие-то сомнения, с 21 ноября будет один только телефон по всей Московской области. Не 104, не 04», — пояснил Хромушин.

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Пилотным городским округом стал Раменский — там единый телефон газовых служб ввели уже в июне.

В Московской области из 54 тысяч домов 40 тысяч газифицированы, и это самый высокий показатель в России.

Газ

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