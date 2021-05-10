Гаубицу времен Великой Отечественной войны установили на аллее Победы в Звездном Городке

В Звездном Городке, у монумента Славы, появилась гаубица Д-1 образца 1943 года. Ее выпустил завод «Уралмаш» в начале 1945 года.

«Мы это сделали в преддверии 9 Мая, когда для всей нашей страны самый большой праздник», — рассказал депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Орудие весом семь тонн покрасили и передали в дар Звездному Городку. Гаубицу установили на специальной площадке на аллее Победы. Полковник в отставке Василий Маслов отметил, что новым военным памятником особенно заинтересовались дети. Доступ к гаубице свободный — изучить пушку, которую советские войска использовали во время последних сражений с нацистской Германией, может любой желающий. Это подарок от Военно-технического музея.

В конце апреля в Звездном Городке появилась аллея имени Юрия Алексеевича Гагарина. 60 дубов высадили в рамках областного субботника.