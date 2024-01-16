Подмосковье 16 января 2024, 17:40 Гастрономический праздник «Русский холодец» пройдет в Павловском Посаде Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Одно из главных гастрономических событий зимы в Подмосковье — праздник «Русский холодец» — состоится в Павловском Посаде 27 января. Гости смогут попробовать холодец из свинины, курицы, говядины, а еще заливное из стерляди и креветок. Любители сладкого оценят фруктовые студни.

«Этот праздник проходит на протяжении 10 лет. Гости со всего Подмосковья и других регионов приезжают, чтобы попробовать исконно русское блюдо, приготовленное по более чем 100 рецептам. На мероприятии пройдет конкурс на лучший холодец и самую креативную подачу блюда», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На празднике будут работать 20 торговых точек с фермерской продукцией. Можно продегустировать мед, пастилу, пряники, согреться горячим чаем с вареньем.

В программе дня мастер-классы для детей и взрослых, конкурсы, хороводы, народные песни и танцы, концертная программа и анимация.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Праздник пройдет по адресу: Павловский Посад, улица Кирова, дом 85.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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