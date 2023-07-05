Подмосковье 05 июля 2023, 13:52 Гастрономический праздник ко Дню рыбака пройдет в Солнечногорске

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Гастрономическое мероприятие ко Дню рыбака пройдет в Солнечногорске 8 и 9 июля. На набережной озера Сенеж будет работать фуд-корт с блюдами из рыбы и морепродуктов, а также другие фестивальные площадки.

День рыбака отпразднуют хип-хоп-фестивалем с танцевальными мастер-классами и конкурсами 8 июля, а 9 июля пройдет концерт «Лето. Солнце» с участием местных коллективов.

«Участие в празднике примут производители, фермеры, крестьянские хозяйства муниципалитета. Организаторы подготовили насыщенную программу, которую высоко оценят как жители, так и многочисленные гости нашего округа», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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