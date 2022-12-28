Подмосковье 28 декабря 2022, 17:10 Гастрономический фестиваль «Сырная гонка» прошел в Солнечногорске

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Гастрономический фестиваль «Сырная гонка» в 11-й раз прошел в Подмосковье. Впервые в истории фестиваль принимал Солнечногорский округ. Поучаствовали в нем фермеры из восьми регионов страны.

Фермеры представили на фестивале более 200 наименований сыров. Попробовать их продукцию можно было не только после покупки, но и во время дегустации. Особо активные участники фестиваля сражались за съедобные подарки и медали прямо рядом с прилавками. Для этого нужно было показать свои спортивные навыки в кроссфите, армрестлинге и даже в процессе выполнения нормативов ГТО.

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Еще одним сюрпризом фестиваля стала выставка военной техники из ближайших войсковых частей, развернувшаяся прямо перед продуктовым рынком.

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«Само по себе мероприятие „Сырная гонка“ — это всегда тандем спорта, праздника, семьи и хорошего качественного продукта. Изначально сам фестиваль планировался как фестиваль спортивной семьи, которая занимается своим здоровьем и <…> которая хочет употреблять здоровую и полезную продукцию», — рассказала председатель сельскохозяйственного сбытового кооператива «Фермеры» Мария Борисенко.

Фестиваль не только познакомил жителей Солнечногорска с продукцией российских производителей, но имел и благотворительные цели. Фермеры перечислили 10% выручки на подарки детям из семей добровольцев и мобилизованных, которые находятся сейчас в зоне СВО.

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