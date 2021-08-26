Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» стартовал в Истре. Прямая трансляция

В Московской области 26 августа стартовал гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Он традиционно проходит в Истре — туда приедут фермеры со всей страны. Гостей ждут почти 120 тонн разнообразного сыра, а также молоко, мясо и другие продукты.

В рамках фестиваля четвертый год подряд проходит масштабный конкурс «Лучший сыр России». В этот раз в нем примут участие почти 200 участников. Победителей выберут в 12 номинациях.

При этом сыровар Олег Сирота рассказал, что фестиваль может стать самым большим фермерским мероприятием в истории России. Он отметил, что в нем примут участие более 400 фермеров, сыроваров, колбасников, пекарей и виноделов. Гости смогут попробовать и купить крафтовые и ремесленные спиртные напитки — вино, сидр, пиво.

Для детей на фестивале установили батуты и подготовили выставку сельхозтехники. Ребята смогут посмотреть на комбайн с автопилотом и покататься на одном из самых больших в мире тракторов. Добраться до фестиваля можно на машине — по Новорижскому шоссе.