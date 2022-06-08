Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» начал принимать заявки на участие

Московская область готовится к большому гастрономическому фестивалю «Сыр! Пир! Мир!». Прием заявок уже начался и продлится до 4 июля.

Принять участие в этом празднике приглашают производителей всех российских регионов.

Фестиваль «Сыр Пир Мир» пройдет с 5 по 7 августа в деревне Дубровское городского округа Истра. Заявку на участие в программе фестиваля можно подать на сайте www.сырпирмир.рф.

К участию в большом гастрономическом фестивале приглашают фермеров, сыроделов и хозяев частных пасек. Представить свою продукцию также смогут производители мясных и рыбных деликатесов, консервации, гастрономии.

Кроме того, на фестивале ждут производителей сувениров, предприятия народных художественных промыслов и предприятия общественного питания.

В 2021 году мероприятия фестиваля посетили более 200 тысяч жителей и гостей региона, фестиваль собрал около 400 фермеров из 54 регионов, которые продали более 130 тонн молочной продукции и 500 сортов сыра.