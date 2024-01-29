Подмосковье 29 января 2024, 17:38 Гастрономический фестиваль «Самоварное настроение» пройдет в Клину Пресс-служба администрации городского округа Клин

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Гастрономический фестиваль «Самоварное настроение» состоится в Клину 3 февраля. Для гостей организуют дегустационные площадки, интерактивные мероприятия и другие развлечения. Фестиваль пройдет в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

Все желающие смогут познакомиться с чайными традициями разных стран, посетить выставку старинных и необычных самоваров, поучаствовать в конкурсе по растопке самовара на время или послушать живое исполнение вокалистов.

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В этом году фестиваль пройдет в седьмой раз, а главной сладостью праздника станет карамель. Мероприятие начнется в 12:00 в Сестрорецком парке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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