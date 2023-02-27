Подмосковье 27 февраля 2023, 18:53 Гастрономический фестиваль провели в Долгопрудном в честь Масленицы Фото: Наталья Минаева

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Масленичную неделю в Долгопрудном завершили гастрофестивалем и сожжением пятиметрового чучела. Для праздника испекли более 3,5 тысячи блинов, также гостей угощали пирогами, пельменями, шашлыком и другими аппетитными блюдами.

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В одной из беседок парка для жителей представили ярмарку национальных кухонь, здесь можно было познакомиться с блюдами русской, армянской и дагестанской кухонь.

«Мы представляем культуру дагестанского народа. Сегодня мы решили скреативить в честь праздника и приготовили вот такие разноцветные блинчики, пончики и другие сладости», — поделилась председатель общественной организации «Культурный центр народов Дагестана „Каспийский берег“» Лидия Успенская.

Фото: Наталья Минаева

Также на суд гостей праздника свои кулинарные шедевры представили коллективы дошкольных образовательных учреждений города. Также для все желающих провели мастер-класс по лепке пельменей, в нем поучаствовал и глава округа Владислав Юдин.

Фото: Наталья Минаева

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