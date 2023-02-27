27 февраля 2023, 18:53
Гастрономический фестиваль провели в Долгопрудном в честь Масленицы
Масленичную неделю в Долгопрудном завершили гастрофестивалем и сожжением пятиметрового чучела. Для праздника испекли более 3,5 тысячи блинов, также гостей угощали пирогами, пельменями, шашлыком и другими аппетитными блюдами.
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В одной из беседок парка для жителей представили ярмарку национальных кухонь, здесь можно было познакомиться с блюдами русской, армянской и дагестанской кухонь.
«Мы представляем культуру дагестанского народа. Сегодня мы решили скреативить в честь праздника и приготовили вот такие разноцветные блинчики, пончики и другие сладости», — поделилась председатель общественной организации «Культурный центр народов Дагестана „Каспийский берег“» Лидия Успенская.
Также на суд гостей праздника свои кулинарные шедевры представили коллективы дошкольных образовательных учреждений города. Также для все желающих провели мастер-класс по лепке пельменей, в нем поучаствовал и глава округа Владислав Юдин.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил бойцов с Днем Сил специальных операций.
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