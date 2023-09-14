Подмосковье 14 сентября 2023, 15:11 Гастрономический фестиваль пройдет в Ступине 16 сентября Министерство культуры и туризма МО

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В парке культуры и отдыха имени Н. А. Островского в Ступине 16 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Ступинская застолица, или Овощной разгуляй». Для посетителей подготовят концертную программу, ярмарку, конкурсы, мастер-классы и многое другое.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на главной сцене парка состоится концертная программа «Гостей встречаем — на Разгуляй приглашаем!». Для гостей выступят местные творческие коллективы, а также ансамбль казачьей песни «Раздолье» из Каширы. Также в центре события проведут конкурсное дефиле тематических авторских кокошников.

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На главной аллее гостей будет ждать интерактивная площадка с фотозонами «АРТ Овощ Смак». Кроме того, на фестивале откроют ярмарку «Урожайные ряды», где посетители смогут продегустировать и приобрести продукцию лучших сельскохозяйственных предприятий Подмосковья.

В зоне беседок гости смогут увидеть работы художников из Ступина на выставке «Шедевры осени России». На детской площадке для юных посетителей пройдет интерактивная программа.

Любителям спорта также не будет скучно. На фестивале пройдут турнир по съедобным шашкам и мастер-классы по беговелам BMX.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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