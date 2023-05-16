Подмосковье 16 мая 2023, 15:16 Гастрономический фестиваль «Хлеб да мясо» прошел в Ногинске

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В Ногинске прошел гастрономический фестиваль «Хлеб да мясо». Жители смогли продегустировать и приобрести фермерские продукты. Глава Богородского округа отметил, что фестиваль приобретает популярность.

Гастрономический фестиваль «Хлеб да мясо» проходит в Богородском округе уже во второй раз. В прошлом году он вышел на федеральный уровень.

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«Радует, что гастрономический фестиваль „Хлеб да мясо“ становится доброй традицией. В прошлом году он имел большой успех и стал финалистом всероссийской премии в сфере событийного туризма. Надо не терять этого лидерства», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

В этом году на фестиваль приехали местные фермеры: Мамонтовская сыроварня, «Богородские сладости» и ферма «Балобанова». Они представили продукцию собственного производства.

«Я вижу, что большое количество людей пришло с детьми. Детей развлекают, <…>, а взрослые в это время покупают фермерские продукты, знакомятся с ассортиментом. Еду готовят прямо здесь, кто-то уже с готовой продукцией», — отметил директор по развитию производственно-складского комплекса «Атлант-Парк» Павел Волнов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что этим летом регион будет жить полной жизнью. Во всех округах пройдут мероприятия в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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