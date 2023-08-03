Подмосковье 03 августа 2023, 15:04 Гастрономический фестиваль фермеров и виноделов стартует 4 августа в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Более 300 фермеров и виноделов и 49 регионов России готовятся к открытию большого гастрономического фестиваля в деревне Дубровское под Истрой. Мероприятие начнется 4 августа и продлится три дня.

Помимо фермеров, свою продукцию представят 20 виноделен и предприятий народных художественных промыслов. На ярмарку приедут производители из Белоруссии и многих городов России. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

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Сразу несколько благотворительных акций проведут на фестивале. Будет организован сбор пластиковых крышек, которые отправят на переработку, а вырученные средства используют на добрые дела. Пункт приема одежды будет принимать ненужные вещи, которые пригодятся нуждающимся. Фонд помощи собакам «Храбрые сердцем» устроит распродажу сувениров с изображениями кавказских овчарок, чтобы собрать деньги для животных в беде.

Для детей на фестивале будет масса развлечений: батутный городок, активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, аквагрим, катание на лошадях. Также будет открыта мини-ферма, где ребята и их родители смогут познакомиться с животными сыроварни.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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