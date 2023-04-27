Подмосковье 27 апреля 2023, 12:20 Гастрономический фестиваль «Дачный» проведут под Истрой в ближайший уикенд Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В майские праздники на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское пройдет мини-гастрономический фестиваль «Дачный». В программе дня посещение фермы и ярмарка фермерской продукции.

Гостей ждут 29, 30 апреля и 1 мая. Дети смогут покататься на лошадях и посетить мастер-классы по приготовлению сырных конфет и росписи глиняных игрушек. Взрослые попробуют разнообразную продукцию подмосковных фермеров. Около 20 хозяйств привезут свои сыры, сладости, колбасы и мясные деликатесы на ярмарку. Можно будет приобрести крендели ручной работы, шоколад, мини-торты, ореховые пасты, молочную и рыбную продукцию. Из напитков будут крафтовые медовуха, сидр и пиво.

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Фестиваль будет работать с 10:00 до 18:00 по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Дубровское.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много мероприятий на майские праздники. Афиша обновляется ежедневно.

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