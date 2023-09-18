Подмосковье 18 сентября 2023, 12:30 Гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» пройдет в Подмосковье в сентябре Министерство культуры и туризма МО

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В усадьбе Мураново в Пушкино 30 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Мероприятие приурочили ко Дню рождения писателя Сергея Аксакова, сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

«С владельцами усадьбы Аксакова связывало родство и крепкая дружба. Он любил ловить рыбу в местной реке Талице, которая живописно разливалась запрудой под тремя мурановскими холмами. Тогда здесь водились судаки, которых Аксаков называл „постной говядиной“. Из свежей рыбы на открытом воздухе варилась уха», — уточнили в ведомстве.

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Для гостей подготовили ярмарку с дегустацией рыбных супов. На ней участников мероприятия угостят ухой по-царски, финской ухой лохикейтто, буайябезом «А-ля Волга» и ухой с секретными ингредиентами по рецепту Сергея Аксакова.

На сцене выступят ВИА «ЯнСаР», ансамбль народной песни «Первоцвет», фольклорный ансамбль музыкального колледжа имени Прокофьева из Пушкино и скрипач-виртуоз Даниил Юзбашев. Зрители увидят поэтессы Надежда Комарова и Анна Арустамьян (Яковлева) под аккомпанемент Александры Шеманаевой, мастера гусельной игры Вероники Леньковой и другие.

Также на фестивале проведут мастер-классы, творческие встречи и ремесленные ярмарки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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