Гастрономические выходные пройдут в аутлете «Архангельское» 25 и 26 июня

25 и 26 июня «Архангельское Аутлет» станет масштабной площадкой для очень приятного времяпрепровождения всей семьи — для гастрономических выходных. Жители Москвы, Подмосковья и гости региона смогут попробовать самые необычные блюда, произведенные в Московской области.

Здесь будут крафтовые буррата и страчателла от ресторана «Сыроварня» в Красногорске, запеченные кролики и пастрома из печи от «Мясной Ларец», качотта с пажитником и выдержанный грюйер от «Аннушкиной фермы», пикантный хамон, балык и мед от экофермы Дмитрия Колистратова и многое другое.

В выходные можно будет попробовать традиционную пиццу из мобильной дровяной печи от ресторана «Сыроварня на Новой Риге» или принять участие в мастер-классе по ее приготовлению. Кроме того, гостей ждут интересные выступления артистов и музыкантов, большие скидки на модные бренды одежды, а также лаунж-зона с фонтаном и шезлонгами. Вход на мероприятие сделают полностью свободным. Новорижское шоссе, 5 километров от МКАД.