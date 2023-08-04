Подмосковье 04 августа 2023, 11:58 Гастрономические мастер-классы пройдут на фестивале «День варенья» в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Ежегодный гастрономический фестиваль «День варенья» пройдет в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» 5 августа. Там проведут мастер-классы, концерты под открытым небом и ярмарки.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на семейном празднике будут варить варенье из фруктов, выращенных в местных оранжереях, лесных ягод и экзотических ингредиентов. Для гостей проведут мастер-классы, концерты, организуют ярмарки и фуд-корт. Желающие смогут по кататься на сапах и каяках и посетить тематические лекции.

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Подробнее о фестивале можно узнать на сайте музея по ссылке.

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