Подмосковье 05 сентября 2023, 13:12 Гастрольный тур творческих коллективов Подмосковья охватит 5 городских округов в сентябре Фото: unsplash.com

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Гастрольный тур любительских коллективов «Подмосковный Арт-Визит» продолжается в регионе. В сентябре мероприятия в рамках проекта пройдут в пяти городских округах, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«В масштабном проекте, который реализуется по декабрь 2023 года, задействованы все городские округа Подмосковья. В нем принимают участие народные и академические хоровые коллективы, ансамбли эстрадной и народной песни, театральные студии», — уточнили в ведомстве.

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Зрителей двух муниципалитетов уже порадовали выступления любительских коллективов. В Ногинске с концертом «Огонь русской души» выступил фольклорный театр «Вечерка» и хореографические коллективы рабочего поселка Хорлово из Воскресенска. В Истре ансамбль русской песни «Раздолье» из Шаховской представил гостям программу «С любовью и верой в Россию».

В Красногорск 23 сентября приедет фольклорный ансамбль «Слобожане» из Одинцова с программой «Казачьи гуляния». Мероприятие запланировали в ДК «Отрадное» одноименного поселка в 16:00.

В этот же день в Долгопрудном выступят солисты «Вокального коллектива» из Химок. Концерт организуют в ДК «Вперед» в 15:00.

Уже 30 сентября в Серпухове пройдет концерт «Подольск купеческий» в исполнении творческих коллективов городского округа. Гостей будут ждать в ДК «Исток», начало в 15:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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