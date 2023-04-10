Подмосковье 10 апреля 2023, 01:25 Гастроли театра из дагестанского города Избербаш завершились в Жуковском театр «Стрела»

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Коллектив Даргинского музыкально-драматического театра имени Батырая из города Избербаш республики Дагестан выступил перед жителями Жуковского. Спектакли показали на сцене театра «Стрела».

«Согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ в рамках федеральной программы „Большие гастроли для детей и молодежи“ наши гости представили свои лучшие спектакли на русском языке», — сообщила руководитель литературной части театра «Стрела» и искусствовед Наталия Корнева.

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Актеры показали комедию «Как дурак разум искал» Елены Хамидулиной, спектакль-притчу «Черная бурка» Георгия Хугаева и комедийную постановку «Русское лото» Василия Сигарева.

«Во время спектакля — полный зал. Но тишина такая, как будто ты здесь один», — рассказал режиссер Рабадан Ильясов.

В начале сентября на сцене Даргинского государственного театра в Дагестане с обменными гастролями выступят артисты театра «Стрела». Жуковчане приедут в Избербаш со спектаклями «Муха-Цокотуха», «Аладдин и волшебная лампа» и «Лекарь поневоле».

Федеральная программа «Большие гастроли» действует с 2014 года. В этом году в проекте поучаствовали 247 театров со всей России. Пять из них находятся в Подмосковье.

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