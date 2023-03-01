01 марта 2023, 14:24
Гастроли по проекту «Подмосковный арт-визит» начнутся в Коломне 3 марта
Гастрольный тур творческих коллективов «Подмосковный арт-визит» стартует в Коломне 3 марта. В нем примут участие народные и академические хоры, музыкальные ансамбли и театральные клубы.
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Для гостей мероприятий подготовят творческие встречи, мастер-классы, концерты и многое другое. До 30 марта проект пройдет в 13 городских округах региона, остальные примут эстафету в апреле и мае.
В прошлом году участие в туре приняли коллективы 10 округов Подмосковья. Они провели свыше 50 выездных гастролей. Концерты посетили более 20 тысяч человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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