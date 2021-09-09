Гастрофестиваль «Вар-Варенье» пройдет в Орехово-Зуеве 11 сентября

В Орехово-Зуеве 11 сентября состоится гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». В этот же день город отпразднует свое 104-летие.

На этот фестиваль можно прийти всей семьей и принять участие в варке «Варенья дружбы». Также можно будет опробовать варенье из розы, кабачка, огурца, еловых шишек и других необычных вкусов. А еще организаторы подготовили разные мастер-классы.

В рамках фестиваля будут работать тематические площадки, где детям расскажут сказки и научат танцевать. Помимо этого, аграрии могут принять участие в специальном конкуре. На нем местным фермерам предложат представить свои овощи и фрукты. Среди них выберут самые крупные — из этих плодовых культур будут варить варенье.

Фестиваль «Вар-варенье» является обладателем первой премии на Всероссийском финале национальной премии в области событийного туризма Russian event awards.