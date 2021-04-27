Гарик Сукачев сделал подарок музею в Сергиевом Посаде

Гарик Сукачев приехал в Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник с подарками. В прошлом году учреждение отпраздновало 100-летний юбилей. Что подарил известный рок-музыкант, узнавал корреспондент «360».

В 2019-м Сукачев выпустил свой альбом «246», в создании которого принимали участие музыканты из 20 стран, а для оформления пластинки производилась сложнейшая фото- и видеосъемка.

«Когда альбом заканчивали, мы хотели сделать большую интерактивную выставку. К сожалению, нам это не удалось — потом началась пандемия», — рассказывает Гарик Сукачев.

На обложке альбома изображена девочка. И музыкант решил сделать фарфоровую статуэтку этой самой девочки. При этом надо отметить, что Сукачев давно увлекается коллекционированием фарфора времен 30-40-50-х годов прошлого века. Девочка, кстати, вполне реальная. Это 12-летняя Ангелина Оруджиева.

«Когда сделали статуэтку, вот самую первую статуэтку мы Ангелине и подарили», — рассказал музыкант.

Источник фото: телеканал «360»

Мама Ангелины — певица группы Алла Майорова. Так что, рассказывает Гарик, Ангелину знает практически с рождения. При создании эскиза скульптуры Ангелина мужественно позировала целый день, но ей не привыкать, ведь с трех лет девочка постоянно была вместе с родителями на концертах и репетициях Сукачева и его команды.

Статуэтку с Ангелины создавали на фарфоровом заводе «Мануфактуры Гарднер в Вербилках». В свое время эта фабрика была на грани закрытия. Но подмосковные власти не дали ей пропасть. В советское время «Мануфактура Гарднер» была официальным поставщиком Кремля. Автор статуэтки Валентин Никонов — главный дизайнер завода, потомственный скульптор, его отец Виктор делал фарфоровые сервизы для Брежнева. А теперь Валентин сделал статуэтку для альбома Сукачева.

«Вообще, насколько я понимаю, по замыслу автора альбома и замыслу идеи, он любит фарфор, собирает фарфор 40-50-х годов. Вот это отсыл, наверное, легкий к этому времени по стилистике. По тому, как одет персонаж, чемоданчик — это оттуда», — рассказывает скульптор Валентин Никонов.

Теперь статуэтка девочки будет выставлена в Историко-художественном музее Сергиева Посада как дар от Гарика Сукачева — среди экспонатов XVIII–XIX веков.