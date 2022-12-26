Подмосковье 26 декабря 2022, 14:21 Новый путепровод в Мытищах разгрузит выезд из округа на трассу М-8 «Холмогоры»

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Второй этап строительства путепровода через железную дорогу по улице Фрунзе — улице Мира в Мытищах получил заключение о соответствии. Он обеспечит полноценное транспортное сообщение между округом и трассой М-8.

Протяженность путепровода с восемью съездами составит около двух километров, рассказал глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян. На нем установили две остановки общественного транспорта, а также системы видеонаблюдения и шумозащитные экраны.

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Строительство путепровода началось в 2018 году. До этого улицы были разделены железной дорогой. Всего с начала года в регионе построили пять таких объектов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл движение на улице Туполева в Жуковском. Он подчеркнул, что жители долго ждали расширения дороги из-за пробок. Теперь время в пути значительно сократится.