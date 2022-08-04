Гаражная амнистия помогла зарегистрировать еще 1,4 тысячи объектов в Подмосковье

С начала действия гаражной амнистии в Подмосковье зарегистрировали свыше 1,4 тысячи объектов. Это более 800 гаражей и 600 земельных участков. Об этом рассказала зампред правительства области Анна Кротова.

Как напомнила Анна Кротова, по новому закону с 1 сентября прошлого года жители Подмосковья могут бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под ними по упрощенной схеме в течение пяти лет.

«С начала действия закона в нашем регионе зарегистрировано более 1,4 тысячи объектов недвижимости. Из них более 800 объектов гаражного назначения и свыше 600 земельных участков», — рассказала она.

Как отметила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, услуга пользуется спросом, ведь у нее есть ряд преимуществ.

«Узаконенная недвижимость так же, как и в дачной амнистии, — это актив, которым можно распоряжаться, и не бояться при этом сноса. Оформленный в собственность гараж будет облагаться налогом на землю и имущество», отметила Адигамова.

Размер ставки на сооружение составляет не более 0,1% от кадастровой стоимости, а на участок — не более 1,5%, добавила министр.

Воспользоваться возможностью могут владельцы гаражей, их наследники и покупатели. При этом сооружение должно быть возведено до 30 декабря 2004 года, иметь собственные стену и крышу и находиться на государственной или муниципальной земле.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании в Подмосковье единого портала о туризме, услугах и бизнесе. Он поможет жителям удобно и быстро искать нужную информацию.