Гарантийный фонд помог привлечь в бюджет Подмосковья свыше 6 млрд рублей

Подмосковье стало вторым в рейтинге регионов по объему предоставленных поручительств, выданных гарантийным фондом предпринимателям по итогам полугодия. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста области Екатерина Зиновьева.

По словам Екатерины Зиновьевой, гарантийный фонд выдал поручительств на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Благодаря этому предприниматели привлекли в региональный бюджет свыше 6,2 миллиарда рублей по кредитным программам.

«По итогам прошлого года регион по этому показателю занимал шестое место в России, а сегодня мы поднялись сразу на четыре позиции», — добавила зампред.

Глава Мининвеста сообщила, что всего фонд предоставил 177 поручительств для 154 компаний за полгода. Подробнее о его работе можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в регионе. Теперь предприниматели смогут проводить их сами по чек-листам.