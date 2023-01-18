Подмосковье 18 января 2023, 13:05 Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 16 миллиардов рублей инвестиций за год

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Субъекты малого и среднего предпринимательства Подмосковья привлекли в 2022 году более 15,8 миллиарда рублей заемных средств за счет поручительств, предоставленных Московским областным гарантийным фондом. В общей сложности поддержку в этом году получили 549 компаний.

«Поручительства на сумму почти 6,5 миллиардов рублей были предоставлены Московским областным гарантийным фондом предприятиям малого и среднего бизнеса региона в 2022 году», —сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Субъектам МСП Подмосковья предоставляют гарантии по льготной ставке от 0,5% в год от суммы предоставляемого поручительства, а максимальный размер поручительства составляет 70% от суммы кредита. Так, например, в прошлом году компания «ПрофЛинг» получила поручительство подмосковного гарантийного фонда размером 50 миллионов рублей.

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В число партнеров Московского областного гарантийного фонда вошли Сбербанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и другие. Подробнее с информацией о получении поручительств предприниматели Подмосковья могут на сайте Московского областного гарантийного фонда.

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