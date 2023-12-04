Подмосковье 04 декабря 2023, 17:03 Гарантийный фонд Подмосковья заключил около 940 договоров с начала года Unsplash

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С начала года гарантийный фонд Подмосковья заключил около 940 договоров с представителями бизнеса на общую сумму свыше 18,3 миллиарда рублей. Объем предоставленной финансовой поддержки высоко оценили на координационном совещании Минэкономразвития России.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, у предпринимателей региона поручительство при недостаточности залогового обеспечения продолжает оставаться одним из самых востребованных инструментов. С его помощью представители МСП могут привлекать значительные заемные средства для реализации инвестпроектов.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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