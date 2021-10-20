Гарантия быстрой поездки. В Минтрансе рассказали о пилотном проекте по выделенкам в Подмосковье

Выделенки в Подмосковье помогут решить проблему с пробками и пересадить жителей на общественный транспорт. Но сначала власти проведут эксперимент. Об этом «360» рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Мы проанализировали жалобы от пассажиров на соблюдение расписания общественного транспорта. Потому что не всегда виноват перевозчик или водитель автобуса. В некоторых ситуациях автобус не может прийти четко по расписанию из-за дорожной ситуации и трафика», — сказала она.

Власти определили 50 проблемных маршрутов в 22 городских округах. В этих местах в пилотном режиме по поручению губернатора Андрея Воробьева планируется организовать 14 выделенных полос, семь из них будут сделаны за счет переразметки и столько же — с помощью локальных расширений проезжей части.

На первом этапе до конца года будут организованы две выделенные полосы, а остальные 12 — в 2022 году. Их планируется сделать в Долгопрудном, Красногорске, Ленинском округе, Мытищах и Солнечногорске.

«Основная задача выделенной полосы — обеспечить преимущество для движения общественного транспорта. В тех местах, где сейчас автобусы стоят в пробках вместе с автомобилями на выделенках, они смогут сэкономить от пяти до 20 минут, в зависимости от дороги», — отметила Кротова.

Она отметила, что это поможет соблюдать расписания общественного транспорта, что сделает его еще более привлекательным для жителей, которые смогут спрогнозировать свое время в пути.

«Мы рассчитываем, что в местах крупных пересадочных узлов, где есть МЦД, часть водителей пересядут с личных авто на общественный транспорт», — уточнила собеседница.

Как пояснила Кротова, задача выделенной полосы заключается в том, чтобы автобус смог проезжать беспрепятственно даже в тех местах, где собираются пробки. Один автобус перевозит примерно столько же, сколько 40 автомобилей. Поэтому часть жителей предпочтут автобус. Пассажир точно будет знать, что доедет до станции МЦД или метро на автобусе гарантированно за 10 минут вместо 30 минут или 1,5 часа, которые проведет в пробке.

«В рамках пилотного проекта мы организуем 14 выделенных полос. Это участки, которые были предварительно проработаны и предложены перевозчиками или муниципалитетами», — сказала первый замминистра транспорта.

В течение следующего года в соответствии с комплексными схемами муниципалитетов власти планируют проработать устройство дополнительных выделенных полос в тех местах, где они обеспечат большую эффективность работы общественного транспорта.

Введение выделенных полос нужно делать аккуратно, отметила Кротова, чтобы люди действительно почувствовали улучшения транспортной ситуации. Поэтому сначала выделенку запустят в качестве эксперимента, а после спросят у жителей их мнения на портале «Добродел». Только после этого будет принято окончательное решение.