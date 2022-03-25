Гарант стабильности. Глава Химок поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

В Химках сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником поздравил глава городского округа Дмитрий Волошин. Он встретился с майорами, прапорщиками и сержантами вневедомственной охраны, которые несут службу по соблюдению общественного порядка в городе.

Глава Химок провел встречу с росгвардейцами в преддверии Дня войск национальной гвардии России, который отмечается 27 марта. Волошин поблагодарил их за отличную службу.

«У вас очень сложная миссия и задача — защищать и охранять правопорядок, а сейчас, в это время, эта ответственность еще и сильно приумножается. Росгвардия сегодня гарант стабильности нашей страны, а ее сотрудники и бойцы — преданные Родине герои, всегда готовые прийти на помощь. Примите наши самые искренние поздравления!» — сказал он.

Приятными словами и пожеланиями не ограничились. Росгвардейцы получили подарки от администрации Химок. А глава городского округа также вручил им знаки отличия.

Каждого поддержали громкими аплодисментами.