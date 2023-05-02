Подмосковье 02 мая 2023, 14:28 Гандбольная команда «Чеховские медведи» стала обладателем Кубка России в 12-й раз Фото: ГК «Чеховские медведи»

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Гандбольная команда «Чеховские медведи» в 12-й раз завоевала золотые медали Кубка России. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В финале со спортсменами из Чехова встретились «Пермские медведи». После первого тайма игры вели пермяки со счетом 18:17. Однако во втором чеховцы опередили соперников. Матч закончился со счетом 30:34.

Лучшим игроком финала признали Артема Кулака из Чехова, а всего турнира — игрока «Чеховских медведей» Романа Остащенко. Александра Котова назвали лучшим бомбардиром «финала четырех Кубка России».

«Рад, что смог выполнить свое обещание. В прошлом году в Буденновске, когда мы проиграли Кубок, я обещал вернуть его в Чехов через год, и теперь смело могу говорить, что обещание исполнил», — заявил Котов.

Финальная игра состоялась 1 мая.

«Поздравляю спортсменов, тренеров и всех болельщиков», — поздравил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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