Подмосковье 25 апреля 2023, 13:20 Гандболисты из Подмосковья сыграют в «Финале четырех» Кубка России Фото: ГК "Чеховские медведи" и ГК "Звезда"

Читать 360tv в

Гандбольные клубы из Чехова и Звенигорода сыграют в «Финале четырех» Кубка России среди мужских и женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Финал четырех» среди женских команд пройдет 28 и 29 апреля в Тольятти в ледовом дворце спорта «Лада-Арена». На поле встретятся представители ЦСКА, «Ростов-Дона», «Лады» и подмосковной «Звезды».

Реклама

«Все хотят показать высокий класс и побороться за Кубок, а победит тот, кто будет сильнейшим, как говорится, здесь и сейчас. Надеюсь, что „Звезда“ покажет свои лучшие игры, и мы порадуем наших самых замечательных, верных болельщиков», — прокомментировала игрок клуба «Звезда» Ксения Дьяченко.

«Финал четырех» Кубка России среди мужских команд пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо» 30 апреля и 1 мая. На играх встретятся ЦСКА, «Зенит», «Пермские медведи» и «Чеховские медведи».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре, которая отвечает всем вызовам времени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».