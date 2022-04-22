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    22 апреля 2022, 17:50

    Гамаки и новые места отдыха появятся в парке «Взлет» в Домодедове

    Благоустройство парка «Взлет» в Домодедове начнется в мае

    Анастасия Аброськина

    Парк «Взлет» в Домодедове масштабно благоустроят. Новые места отдыха подойдут для активного и спокойного досуга, для жителей всех возрастов. Преображение начнется в мае.

    Гамаки и новые места отдыха появятся в парке «Взлет» в Домодедове | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что обновление коснется лесной зоны и двух площадей — Гагарина и перед Спортивным комплексом «Авиатор».

    На территории леса проложат пешеходный маршрут, обустроят места для наблюдения за природой, выходы к воде.

    Благоустроят городской пляж у пруда, сделают зону барбекю с гамаками. Для детей установят игровую площадку.

    Основная задача — обновить рекреационные территории, создав пешеходную связь между основными общественными пространствами города

    Михаил Хайкин.

    Рядом со спортивным центром появятся новые площадки для тренировок. Там же обновят существующую инфраструктуру.

    Гамаки и новые места отдыха появятся в парке «Взлет» в Домодедове | Изображение 2

    Обустроят футбольное поле, баскетбольную площадку, дорожки для бега. Подготовят раздевалки.

    На площади Гагарина предусмотрят удобства для проведения городских мероприятий и спокойного досуга. Всю территорию озеленят, высадив новые кустарники.

    Гамаки и новые места отдыха появятся в парке «Взлет» в Домодедове | Изображение 3

    Ранее Хайкин рассказал, какие областные набережные и парки благоустроят в 2022 году.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.