Гамаки и новые места отдыха появятся в парке «Взлет» в Домодедове

Парк «Взлет» в Домодедове масштабно благоустроят. Новые места отдыха подойдут для активного и спокойного досуга, для жителей всех возрастов. Преображение начнется в мае.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что обновление коснется лесной зоны и двух площадей — Гагарина и перед Спортивным комплексом «Авиатор».

На территории леса проложат пешеходный маршрут, обустроят места для наблюдения за природой, выходы к воде.

Благоустроят городской пляж у пруда, сделают зону барбекю с гамаками. Для детей установят игровую площадку.

Основная задача — обновить рекреационные территории, создав пешеходную связь между основными общественными пространствами города Михаил Хайкин.

Рядом со спортивным центром появятся новые площадки для тренировок. Там же обновят существующую инфраструктуру.

Обустроят футбольное поле, баскетбольную площадку, дорожки для бега. Подготовят раздевалки.

На площади Гагарина предусмотрят удобства для проведения городских мероприятий и спокойного досуга. Всю территорию озеленят, высадив новые кустарники.

Ранее Хайкин рассказал, какие областные набережные и парки благоустроят в 2022 году.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.