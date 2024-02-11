Подмосковье 11 февраля 2024, 17:44 «Галоши держим». Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и снеге Синоптик Ильин: на выходных в Подмосковье морозы ослабнут, пройдут дожди и снег РИА «Новости»

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Жителей Московской области предупредили о потеплении и осадках. В начале недели в Подмосковье пройдут снег и дожди, а затем ударят морозы. Об этом «360» рассказал синоптик и метеоролог Александр Ильин.

«Сегодня ночью и в начале недели в Подмосковье морозы ослабнут. Наоборот идет теплая волна. На пару дней в регионе температура вырастет, будет стремиться к нулевой отметке», — поделился эксперт.

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В первые дни новой недели пройдет мокрый снег, местами снег с дождем. Не исключен и ледяной дождь. Но это продлится буквально несколько дней.

Уже во вторник, 13 февраля, днем температура пойдет на понижение, а в среду достигнет нормальных для февраля значений. В четверг и пятницу морозы снова будут усиливаться: до -11…-16 градусов.

«Зато уже со среды — точно без осадков. В начале недели, как говорится, галоши держим на верхней обувной полке. В конце недели — валенки», — заключил синоптик.

Ранее на Центральный регион обрушился циклон «Ольга». Москву и область завалило снегом, а столбики термометров заметно опустились. Видимость на дорогах упала до 500 метров.