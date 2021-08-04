Максим Галкин назвал Подмосковье идеальным местом для отдыха

Пародист и юморист Максим Галкин признался, что любит проводить время в Подмосковье. В другую страну артист уезжать не намерен: в столичном регионе он нашел идеальное место для отдыха.

Галкин ответил на вопросы подписчиков в Instagram насчет летних поездок, записав несколько Stories.

«Во-первых, я не понимаю, от чего ты должен отдыхать, когда занят любимым делом. Второе — куда ехать отдыхать, когда у нас, в Подмосковье, такая красота», — сказал юморист, продемонстрировав похожие на пальмы деревья и стрекот цикад в деревне Грязь.

Галкин счел такое место для отдыха идеальным, и менять его на что-то другое артист не намерен.

«Бамбук, цикады, практически пальмы. Лежишь себе — погода…» — подытожил артист.

В одном из постов он показал, какие выращивает овощи и садовые деревья.