Подмосковье 21 декабря 2023, 13:26 Галина Полякова из Солнечногорска получила медаль за вклад в укрепление патриотических традиций Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Заведующая Центральной детской библиотеки имени Бориса Васильева в Солнечногорске Галина Полякова получила дипломом и памятную медаль Татищева. Ее наградили за личный вклад в укрепление воинских, патриотических и духовных традиций. Торжественная церемония прошла в Центре императорского православного палестинского общества в Москве.

Участие в награждении приняли руководитель центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», муниципальный депутат Александр Михайлов, представители ассоциации юристов России, клуба военачальников, совета ветеранов службы внешней разведки России, международного совета российских соотечественников.

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«Поздравляю Галину Владимировну Полякову с вручением памятной медали Татищева. Отмечу, что медаль является символом общественного признания профессионального вклада в развитие патриотических и духовных традиций на территории нашего округа», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

В числе награжденных также были участники боевых действий, врачи, священнослужители, добровольцы, лауреаты литературных конкурсов, преподаватели и общественные деятели.

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