Подмосковье 31 августа 2023, 08:16 Галерею славы обновят в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Новые фотографии выдающихся жителей города появятся в галерее славы в Центральном парке культуры и отдыха Лобни. В список вошли победители международных спортивных турниров, всероссийских олимпиад, профессиональных и творческих конкурсов.

Комиссия депутатов под председательством Андрея Иванова утвердила список из 60 человек. Это школьники, ветераны, педагоги, медики, спортсмены, представители рабочих профессий.

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Галерея славы существует в Лобне с 2016 года. Фотографии там обновляют каждый год. Так что за семь лет гости Центрального парка познакомились с достижениями более 400 лобненцев.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 706 уникальных работников получили льготную ипотеку в регионе.

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