Подмосковье 03 февраля 2024, 19:52 Галерея имени Горшина в Химках победила в конкурсном отборе национального проекта «Культура-2024» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Картинная галерея имени Горшина, расположенная в городском округе Химки, победила в конкурсном отборе национального проекта «Культура-2024» благодаря своему инновационному мультимедиагиду. Проект реализован на цифровой платформе «Артефакт», представляющей собой передовое решение в сфере культурного просвещения и доступности искусства.

С помощью разработанного мультимедиагида посетители галереи могут погрузиться в уникальный мир искусства, где более 40 экспозиций оживут перед их глазами. Все, что потребуется от гостей — это смартфон. Скачав необходимую выставку через приложение «Артефакт», посетители смогут навести камеру на интересующий их экспонат. В ответ приложение предоставит подробную информацию о произведении и его создателе, а также выделит ключевые «точки интереса».

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«Этот проект — настоящий прорыв для нас. Мы с энтузиазмом ждем его реализации и готовы к предстоящей работе по оцифровке картин и подготовке аннотаций. Это будет сложно, но крайне увлекательно», — поделилась своими ожиданиями директор картинной галереи Марина Самбур.

Эксперты отмечают, что использование цифровых ресурсов способствует продвижению культурных мероприятий и привлечению новой аудитории, в том числе через социальные сети и интернет-платформы. Приложение «Артефакт» уже зарекомендовало себя как надежный инструмент в этом направлении, насчитывая более 200 тысяч пользователей. Оно предлагает пользователям уникальную возможность познакомиться с культурным наследием не только России, но и всего мира, причем абсолютно бесплатно.

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