Самой маленькой галерее Подмосковья исполнилось 30 лет

Химкинской картинной галерее имени Сергея Горшина исполнилось 30 лет. Она одна из пяти в Подмосковье и самая маленькая среди них. Здесь хранится коллекция картин XIX–XX веков.

Посетители увидят, например, работы Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана и многих других. А создали галерею благодаря дару частного собрания заслуженного деятеля науки и техники, одного из крупных коллекционеров Сергея Горшина.

Собрание музея насчитывает более 15 тысяч предметов. Ежегодно его посещают около 20 тысяч человек из разных уголков мира.

Сегодня это единственная галерея, представившая, помимо работ художников, и открытки с репродукциями. С момента открытия учреждения его возглавляет директор Наталья Григорова. Ее взял на работу сам Горшин.

В 2021 году галерея запланировала плодотворное сотрудничество с Серпуховским историко-художественным музеем для создания выставки.