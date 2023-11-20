Подмосковье 20 ноября 2023, 16:33 Гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» пройдет в Мытищах 2 декабря Unsplash

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Гала-шоу Ильи Авребуха с участием звезд фигурного катания пройдет в Мытищах. Концерт состоится 2 декабря напротив Дворца культуры «Яуза». Вход свободный.

На главном катке округа выступят олимпийские чемпионы и звезды фигурного катания. Гала-шоу состоится в 17:00 2 декабря. Вход свободный.

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