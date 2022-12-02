Подмосковье 02 декабря 2022, 17:34 Гала-матч по хоккею с шайбой и мячом прошел в Красногорске

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Гала-матч по хоккею прошел на льду «Красногорск Арены имени В. Петрова» в честь всероссийского дня этого вида спорта. За победу боролись в необычном формате — один там сыграли с шайбой, а другой — с мячом.

Об этом сообщили в Минспорте региона.

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На лед вышли спортсмены «Академии имени В. Петрова», специализирующиеся на игре с шайбой, и воспитанники СШОР «Зоркий», играющие с мячом.

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В ходе первого тайма участники играли с шайбой, используя клюшки для игры с мячом, а во втором — с мячом, но клюшками для шайбы. Так, в первой части преимущество показали хозяева площадки, попав в ворота соперника трижды. После смены инвентаря спортсмены «Зоркого» продемонстрировали свои навыки ведения атаки и защиты.

Итоговый счет составил 5:1 в пользу «Академии имени В. Петрова».

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