Гала-концерт Всемирного парамузыкального фестиваля прошел в Барвихе

В подмосковной Барвихе прошел гала-концерт Всемирного парамузыкального фестиваля. На него приехали представителей 85 субъектов РФ и пяти стран мира - испанцы, итальянцы, даже из Руанды прилетела делегация.

Источник фото: телеканал «360»

Все участники стали лучшими в отборочных турах, которые проходили ранее, и показали свои номера на гала-концерте, каждый, кто стоял на сцене — победитель.

«Как для детей, так и для взрослых — это большой шанс, чтобы заявить о себе, чтобы их увидели, заметили, чтобы обратили внимание на их талант. И, я думаю, что у них в любом случае есть перспектива дальнейшего карьерного роста мощного», — заявила Марина Мокшина, заместитель руководителя ГУСК Московской области.

Всемирный музыкальный парафестиваль проводится уже 11 лет. Проект появился в 2009 году, который был объявлен Годом равных возможностей. И равенство здесь не для красного словца. О философии проекта и парамузыкального фестиваля рассказал член общественной палаты Московской области Иван Зарецкий.

«Это социализация и интеграция человека самого, потому что самое главное — не быть брошенным, такие мероприятия дают человеку возможность встать на ноги, понять, что он не брошен», — уточнил Иван Зарецкий.

Источник фото: телеканал «360»

Мероприятие посетил и режиссер Егор Егор Кончаловский. Он тоже отметил важность социализации.

«Творчество является строительным элементом личности. Здесь нет победивших и проигравших, но дух соревновательности очень важен. И самое главное — дух участия, сопричастности к чему-то более широкому, чем твоя обычная жизнь. Это общение с людьми, с которыми ты можешь разделить свои привычные сложности», — подчеркнул Кончаловский.

Кинорежиссер обратился к участникам: «Никогда не останавливайтесь, творите, достигайте своих целей».