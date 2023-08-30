Подмосковье 30 августа 2023, 15:33 Гала-концерт проекта «Город танцует в парках» покажут 2 сентября в Балашихе Пресс-служба министерства культуры Московской области

Читать 360tv в

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» завершится 2 сентября грандиозным гала-концертом. Шоу состоится в Пестовском парке в Балашихе.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что на концерте выступят 37 танцевальных команд, одержавших победу в отборе первого и второго этапов фестиваля. На сцене подведут итоги конкурса и объявят победителя.

Реклама

Перед зрителями также выступят профессиональные артисты DS Crew, Виталий Савченко, сестры Михайлец, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов, Брайан и другие.

Концерты проекта «Город танцует в парках» посетили более 86 тысяч человек за сезон, а в конкурсной программе приняли участие почти 2,8 тысячи танцоров.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».