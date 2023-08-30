30 августа 2023, 15:33
Гала-концерт проекта «Город танцует в парках» покажут 2 сентября в Балашихе
Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» завершится 2 сентября грандиозным гала-концертом. Шоу состоится в Пестовском парке в Балашихе.
В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что на концерте выступят 37 танцевальных команд, одержавших победу в отборе первого и второго этапов фестиваля. На сцене подведут итоги конкурса и объявят победителя.
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Перед зрителями также выступят профессиональные артисты DS Crew, Виталий Савченко, сестры Михайлец, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов, Брайан и другие.
Концерты проекта «Город танцует в парках» посетили более 86 тысяч человек за сезон, а в конкурсной программе приняли участие почти 2,8 тысячи танцоров.
Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.
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