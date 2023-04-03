Подмосковье 03 апреля 2023, 11:59 Гала-концерт победителей фестиваля «Мастер Мюзикла» состоится 14 апреля в Красногорске

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Очный этап подмосковного фестиваля «Мастер Мюзикла» завершился в Красногорске. Победители и лауреаты конкурса выступят на гала-концерте 14 апреля.

Фестиваль прошел на сцене дворца культуры «Салют» в Красногорске. В номинацию «Вокальное искусство» поступило 623 заявки, из которых жюри отобрало 58. Среди участников были представители Подмосковья, а также Республики Адыгеи, Новороссийска, Санкт-Петербурга.

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В номинации «Хореографическое искусство» из 20 коллективов в очный тур прошли девять, а в «Театральном искусстве» — 20 из 32 присланных спектаклей.

Церемония награждения и гала-концерт лауреатов состоятся 14 апреля в ДК «Подмосковье». Главную награду конкурса вручит художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.