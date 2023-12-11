Подмосковье 11 декабря 2023, 22:30 Гала-концерт фестиваля-конкурса духовной песни состоялся в Коломне Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Гала-концерт третьего фестиваль-конкурса духовной песни имени святителя Филарета Московского состоялся в Коломне. Его участниками стали солисты, композиторы-исполнители, вокальные коллективы из культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования, воскресных школ и других организаций. На праздник пришел министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Фестиваль проходил с 20 августа по 9 декабря.

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«Я сам когда-то прошел большой музыкальный путь и понимаю, какое испытание проходят дети, студенты, принимая участие в конкурсах. Но это действительно потрясающий опыт», — заявил Кузнецов.

На гала-концерте объявили победителей конкурса. В номинации «Сольное пение» среди детей 7-15 лет гран-при взяла Николь Троницкая из Коломны. Лауреатом первой степени стала Алиса Селиванова из Воскресенска, второй — Егор Шишкин из Коломны, третьей — Иван Алексеев, представлявший Храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя в микрорайоне Павельцево Долгопрудненского благочиния.

В этой же категории, но старше 16 лет, лауреатом первой степени признали Юлию Малевскую из Российской академии музыки имени Гнесиных» в Москве, второй — Александр Гладков из Красногорска, третьей — Дарья Смирнова из Коломны.

На мероприятии наградили лауреатом трех степеней в номинациях «Вокальные ансамбли» в возрастных категориях 7-15 и старше 16 лет, а также «Композитор — исполнитель».

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